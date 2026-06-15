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Актюбинка лишилась крупной суммы после знакомства с «отставным военным из США»

62-летняя жительница Актобе из-за интернет-знакомства лишилась 1 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

62-летняя жительница Актобе познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился отставным военным офицером из США. В ходе длительного общения он вошел в доверие к женщине, проявлял внимание и обещал встретиться. Спустя некоторое время собеседник сообщил, что оказался в сложной жизненной ситуации, и попросил одолжить ему деньги, пообещав вернуть их после получения своих средств.

Поверив его словам, пенсионерка несколькими переводами перечислила ему около 1 миллиона тенге. После получения денег мужчина перестал выходить на связь, а женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование.

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