Актюбинка лишилась крупной суммы после знакомства с «отставным военным из США»

62-летняя жительница Актобе познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился отставным военным офицером из США. В ходе длительного общения он вошел в доверие к женщине, проявлял внимание и обещал встретиться. Спустя некоторое время собеседник сообщил, что оказался в сложной жизненной ситуации, и попросил одолжить ему деньги, пообещав вернуть их после получения своих средств.