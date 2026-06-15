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Ростовская область поставила в Китай пухоперьевую смесь и мясо птицы

С территории Ростовской области с 1 по 5 июня экспортировали партии продукции птицеводства в Китай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

С территории Ростовской области с 1 по 5 июня экспортировали партии продукции птицеводства в Китай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Таможенники досмотрели 71 т пухоперьевой смеси и 27 тонн мяса птицы. Вся продукция получила разрешение на вывоз в Китайскую Народную Республику. Ведомство подтвердило, что товары соответствуют ветеринарно-санитарным нормам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований.

Мониторинг электронных данных показал, что нарушений в части законности происхождения экспортируемых товаров не обнаружено.