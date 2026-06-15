Китайская ракета «Лицзянь-1» вывела на орбиту восемь спутников

Пуск провела компания CAS Space, дочернее предприятие Академии наук КНР. Старт состоялся в 11:44 по пекинскому времени (06:44 по Москве) с площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной рядом с космодромом Цзюцюань на северо-западе Китая.
Все аппараты успешно достигли заданных орбит. Спутники «Цзилинь-1» несут оптико-электронную систему со сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 метра на пиксель. Ширина полосы съемки составляет 150 км, уточняет Global Times.
Аппараты будут следить за состоянием окружающей среды, предупреждать о стихийных бедствиях и проводить разведку природных ресурсов.
Этот запуск для ракеты «Лицзянь-1» стал уже 14-м по счету. По итогам всех миссий семейство ракет «Лицзянь» вывело на орбиту 105 спутников. Общая масса полезного груза, доставленного за пределы атмосферы, превысила 15 тонн.
«Лицзянь-1» — твердотопливная ракета легкого класса. Ее стартовая масса составляет 135 тонн. В высоту «Лицзянь-1» достигает 30 метров, а диаметр корпуса равен 2,65 метра. Технические характеристики позволяют носителю забрасывать на низкую околоземную орбиту грузы весом до 1,5 тонны.