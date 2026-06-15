Китайская ракета «Лицзянь-1» вывела на орбиту восемь спутников

Пуск провела компания CAS Space, дочернее предприятие Академии наук КНР. Старт состоялся в 11:44 по пекинскому времени (06:44 по Москве) с площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной рядом с космодромом Цзюцюань на северо-западе Китая.