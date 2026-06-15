В Перми впервые пройдёт фестиваль-выставка пионов 16 и 17 июня

Фестиваль-выставка пионов впервые пройдёт в Ботаническом саду имени Генкеля ПГНИУ 16 и 17 июня, сообщают организаторы.
Как отметили в ботсаду, мероприятие проведут по многочисленным просьбам жителей города. Гости увидят коллекцию сада — 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, в том числе 196 сортов пиона молочноцветкового, 29 межвидовых и 10 ИТО-гибридов, а также 15 видов дикорастущих пионов. Свои растения представят и коллекционеры-пионоводы Пермского края — они покажут срезанные образцы редких и современных сортов и расскажут об агротехнике выращивания. Посетители смогут проголосовать за понравившиеся сорта, итоги опубликуют позже.
Сотрудники сада проведут обзорные экскурсии (без оранжерей) по самым интересным экспозициям, включая «Восточный сад» с «Садом камней» и элементами японской, китайской и тайской архитектуры.
Время работы: с 16:00 до 20:00. Посещение — группами, которые формируются у входа напротив фонтана «Одуванчик» (на территории ПГНИУ). Последняя группа формируется в 20:00. Стоимость — 500 рублей, льгот не предусмотрено.