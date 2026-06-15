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На въезде в Зеленоградск собираются разместить цирк шапито

Нестационарный объект появится в Сосновке.

Источник: Калининград.Ru

На въезде в Зеленоградск собираются разместить цирк шапито. Нестационарный объект появится на участке в Сосновке.

Проект реализует компания «Ваша стройка» Дмитрия Алимпиева. Под размещение цирка используют участок с кадастровым номером 39:05:011008:244. Территория площадью 2,13 гектара располагается по соседству с Музеем мусора.

Власти уже выдали инвестору порубочный билет. Компании разрешили спилить 136 деревьев: берёзы, ивы, тополя, яблони и другие. Компенсационная стоимость составила 1,7 миллиона рублей. Взамен высадят 147 грабов по периметру участка.

На территории намерены поставить круглый шатёр диаметром 47 метров и высотой 27 метров. Металлический каркас конструкции позволит выдерживать ветровую нагрузку до 30 метров в секунду. В шатре оборудуют зрительный зал на 1000 человек с пластиковыми сиденьями.

Проект также включает обустройство парковки на 340 автомобилей, для инвалидов предусмотрено 36 мест. Прилегающую территорию замостят плиткой.

С компанией «Ваша стройка» заключили договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в августе 2025-го. Согласно документу, годовая плата составляет пять миллионов рублей.