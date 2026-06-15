На въезде в Зеленоградск собираются разместить цирк шапито

На территории намерены поставить круглый шатёр диаметром 47 метров и высотой 27 метров. Металлический каркас конструкции позволит выдерживать ветровую нагрузку до 30 метров в секунду. В шатре оборудуют зрительный зал на 1000 человек с пластиковыми сиденьями.