«Рус-Строй» обязали отремонтировать территорию в Дивеево с высадкой деревьев

Представители подрядчика отказались от подписания акта с выявленными недостатками, и дивеевская администрация обратилась в арбитражный суд Москвы. В нем ООО «Рус-Строй» утверждало, что в декабре 2022 года без замечаний сдало администрации парковую зону и его вины нет: высаженные деревья погибли без надлежащего ухода, а остальные дефекты возникли вследствие «нормального износа». Суд, указав на не истекшие гарантийные сроки по контракту, решил, что бывший подрядчик должен высадить в Дивеево новые деревья и устранить выявленные дефекты благоустройства.