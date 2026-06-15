От такого не сбежишь. Полицейский 11 часов гнался за победой

Бег уже давно стал семейной традицией для полицейского из Перми Артёма Аминова. Супруга спортсмена и дети не раз участвовали в соревнованиях сами, а на ультрамарафоны всегда приезжают вместе, чтобы поддержать своего папу. 7 июня состоялся очередной забег. На дистанции 30 км Артём стал первым в своей возрастной категории в соревновании по ультратрейлу. А до этого победил в экстремальном забеге, преодолев по пересечённой местности больше 100 км.
Старт в ночи.
В конце мая 2026 года сотрудник Штаба ГУ МВД России по Пермскому краю майор внутренней службы Артём Аминов собственным упорством, силой духа и выносливостью завоевал первое место в весеннем забеге по пересечённой местности в посёлке Половинном Новоуральского округа Свердловской области. Поспать перед дистанцией в 100 км полицейскому не удалось, так как старт был в три ночи. Получилось лишь немного вздремнуть в гостинице, а потом — в автобус, который вёз спортсменов к старту.
Первыми к месту приехали организаторы. Они, кстати, спугнули рядом с трейлом медведя. Хозяин леса бродил по окрестностям и никак не ожидал посреди ночи встретить на своей территории гостей. В назначенное время около 30 отважных побежали. Сначала трасса была проложена по «бетонке» 3,5 км, а затем уводила в бездорожье, а там — подъёмы на горы, лес с колеями, сосновый бор, броды по пояс, курумник — всё то, что так любит преодолевать офицер.
«В начале дистанции я задал хороший темп по “бетонке”, чтобы оторваться и дальше бежать одному, — рассказывает страж порядка. — В какой-то момент на отметке 23 км я немного заплутал на “куруме”, но уже на 27 км догнал соперников и ушёл снова вперёд! На 38 км моё преимущество было в 5 минут!».
Хотел упасть и спать.
Примерно на экваторе наш герой «поймал кризис». Ему захотелось просто упасть и спать. В итоге немного дезориентировался, пропустил нужный поворот и намотал лишние 4 км. С первого промежуточного результата скатился на пятый. Пришлось опять нагонять.
«Думал, что уже не смогу побороться за первое место, но как-то удивительно догнал лидера на 84 км. И уже дальше шли с ним вместе до финиша. За 4,5 км до конца дистанции я собрал все оставшиеся силы в кулак и пошёл в атаку. Итого 111,5 км пробежал за 11 часов 4 минуты 54 секунды. Более 2500 м набора высоты! Первое тяжёлое место в абсолюте! Благодарю моих друзей и земляков за соперничество и поддержку на трассе!» — подытожил сотрудник главка МВД.
К слову, все три первых места на пьедестале в этом забеге заняли пермяки. Артём Аминов почти 30 лет в любительском спорте. Первая специализация — лыжные гонки. На данный момент страж порядка официально имеет 1 разряд по лёгкой атлетике, присвоенный в 2025 году за результат на чемпионате Пермского края по трейлу на дистанции 55 км.
«Мне очень нравятся именно трейлы, особенно дистанции в промежутке от 50 до 100 км! Поэтому в 2026 году я решил создать в посёлке Горном и его окрестностях серию беговых трейловых соревнований. Очень хочется показать красоту наших мест, привлечь больше любителей бега, чтобы люди приезжали семьями и отдыхали активно, с пользой для души и тела», — признаётся офицер.