От такого не сбежишь. Полицейский 11 часов гнался за победой

Первыми к месту приехали организаторы. Они, кстати, спугнули рядом с трейлом медведя. Хозяин леса бродил по окрестностям и никак не ожидал посреди ночи встретить на своей территории гостей. В назначенное время около 30 отважных побежали. Сначала трасса была проложена по «бетонке» 3,5 км, а затем уводила в бездорожье, а там — подъёмы на горы, лес с колеями, сосновый бор, броды по пояс, курумник — всё то, что так любит преодолевать офицер.