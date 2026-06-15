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В Красноярске запустят арт-резиденцию для музыкантов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске появится новый проект для музыкантов «Индустрия. Звук». Его запускает Сибирский институт развития креативных индустрий.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске появится новый проект для музыкантов «Индустрия. Звук». Его запускает Сибирский институт развития креативных индустрий.

Проект объединит образовательную программу, продюсерскую резиденцию и музыкальный фестиваль. Участники смогут пройти путь от обучения и создания новых треков до публичного выступления перед аудиторией и профессиональным сообществом.

Программа построена вокруг реального музыкального производства. Теоретический блок проведет продюсер Леонид Бурлаков. Практическая часть будет посвящена созданию новых песен под руководством певца Павла Артемьева и музыкального продюсера Андрея Рыжкова.

Итогом проекта станет фестиваль «Индустрия. Фест». Он пройдет 8 августа во дворе креативного кластера «Квадрат». На площадке участники представят созданные композиции, смогут познакомиться с новой аудиторией и наладить связи с представителями музыкальной индустрии.

В фестивале выступят все участники проекта «Индустрия. Звук». Также в программе заявлены хедлайнеры «Индустрия. Фест», их имена организаторы объявят в начале июля.

К участию приглашают музыкантов, артистов и группы любых жанров с авторским материалом и желанием системно развивать свои проекты.

Подробная информация доступна на сайте Сибирского института развития креативных индустрий.

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