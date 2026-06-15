Концерт «Россия — это мы!» прошёл в Хабаровске

В Городском дворце культуры в День России состоялся концерт «Россия — это мы!» (6+). Мероприятие организовано в рамках культурно-исторического проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)». Идея проекта принадлежит музею «Мир говорящих машин» и Хабаровскому музыкальному театру. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов и министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края, сообщает hab.aif.ru.
В ходе концерта были исполнены такие легендарные и значимые для Дальнего Востока композиции как: «Вальс Шостаковича», «Марш Дунаевского», «Три танкиста», «Береги Россию» и многие другие в исполнении коллектива Хабаровского краевого академического музыкального театра.
«В годы Великой Отечественной войны театр и его артисты активно занимались концертной работой, отдавая приоритет выступлениям перед частями Дальневосточного фронта и коллективами оборонных предприятий. Только за первые полтора года войны Хабаровский театр музкомедии дал 12 шефских спектаклей и 213 концертов», — отметил артист театра Сергей Буков.
Знаменательным данное событие также делает то, что была сделана первая в истории запись репертуара театра на виниловую пластинку. В сборник вошли не только музыкальные номера, но и живая реакция зрителей — аплодисменты, эмоции.
Тираж пластинок составит всего 300 экземпляров, которые будут отданы в музеи, учебные учреждения и самому театру. Вырученные средства пойдут на восстановление Хабаровского краевого театра.
Концерт «Россия — это мы!» стал не просто ярким музыкальным событием в преддверии главного государственного праздника, но и важным актом исторической памяти. Воскрешая героическое наследие Хабаровского театра музыкальной комедии времён Великой Отечественной войны, организаторы проекта смогли объединить прошлое и настоящее. Первая в истории запись репертуара на виниловой пластинке сохранит для будущих поколений не только голоса артистов, но и живые эмоции зрителей, доказывая: культура жива, пока звучат старые мелодии и рождаются новые традиции, а сила страны заключается в единстве и уважении к своей истории.