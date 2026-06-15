Концерт «Россия — это мы!» прошёл в Хабаровске

Концерт «Россия — это мы!» стал не просто ярким музыкальным событием в преддверии главного государственного праздника, но и важным актом исторической памяти. Воскрешая героическое наследие Хабаровского театра музыкальной комедии времён Великой Отечественной войны, организаторы проекта смогли объединить прошлое и настоящее. Первая в истории запись репертуара на виниловой пластинке сохранит для будущих поколений не только голоса артистов, но и живые эмоции зрителей, доказывая: культура жива, пока звучат старые мелодии и рождаются новые традиции, а сила страны заключается в единстве и уважении к своей истории.