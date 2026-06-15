Ефрейтор из Хабаровского края награждён за действия под обстрелом

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Евгений Раков награждён медалями Жукова и Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как уточняется, в ходе выполнения боевых задач на передовых позициях его подразделение подверглось миномётному обстрелу. В результате разрыва боеприпаса была частично повреждена маскировка огневой позиции.
Несмотря на угрозу повторного обстрела, ефрейтор Раков вместе с сослуживцем по собственной инициативе восстановил инженерное укрытие. Это позволило продолжить работы по оборудованию оборонительного рубежа.
Также при ночной перегруппировке военнослужащий участвовал в переносе боеприпасов в новый район. В условиях сложной местности и ограниченной видимости он обеспечивал контроль перемещения грузов, что позволило сохранить снаряжение и не допустить срыва выполнения задач.
За проявленные качества и успешное выполнение задач ефрейтор Евгений Раков удостоен государственных наград — медалей Жукова и Суворова.