Ефрейтор из Хабаровского края награждён за действия под обстрелом

Также при ночной перегруппировке военнослужащий участвовал в переносе боеприпасов в новый район. В условиях сложной местности и ограниченной видимости он обеспечивал контроль перемещения грузов, что позволило сохранить снаряжение и не допустить срыва выполнения задач.