Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефрейтор из Хабаровского края награждён за действия под обстрелом

Ефрейтор Евгений Раков отмечен за выполнение боевых задач на передовых позициях.

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Евгений Раков награждён медалями Жукова и Суворова, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как уточняется, в ходе выполнения боевых задач на передовых позициях его подразделение подверглось миномётному обстрелу. В результате разрыва боеприпаса была частично повреждена маскировка огневой позиции.

Несмотря на угрозу повторного обстрела, ефрейтор Раков вместе с сослуживцем по собственной инициативе восстановил инженерное укрытие. Это позволило продолжить работы по оборудованию оборонительного рубежа.

Также при ночной перегруппировке военнослужащий участвовал в переносе боеприпасов в новый район. В условиях сложной местности и ограниченной видимости он обеспечивал контроль перемещения грузов, что позволило сохранить снаряжение и не допустить срыва выполнения задач.

За проявленные качества и успешное выполнение задач ефрейтор Евгений Раков удостоен государственных наград — медалей Жукова и Суворова.