Ремонт больницы в районе Лазо Хабаровского края завершен

Ремонтные работы стартовали в 2024 году и были в основном завершены весной текущего года. На обновление медучреждения выделено более 250 млн рублей федеральных средств. В ходе капремонта практически полностью восстановлены здания главного корпуса и поликлиники РБ «Переяславка», а также стационара филиала № 2 РБ «Мухен».