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Ремонт больницы в районе Лазо Хабаровского края завершен

В районе Лазо завершили основной этап капитального ремонта местной больницы в рамках федерального проекта.

Источник: Комсомольская правда

В районе Лазо завершили основной этап капитального ремонта местной больницы в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Учреждение — ключевое для жителей района: здесь можно получить медицинскую помощь рядом с домом, не выезжая в краевой центр, сообщает официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Ремонтные работы стартовали в 2024 году и были в основном завершены весной текущего года. На обновление медучреждения выделено более 250 млн рублей федеральных средств. В ходе капремонта практически полностью восстановлены здания главного корпуса и поликлиники РБ «Переяславка», а также стационара филиала № 2 РБ «Мухен».

Специалисты обновили первый, второй и четвёртый этажи зданий, отремонтировали подвальные помещения, заменили лифты, инженерные сети, коммуникации, окна, двери и кровлю. Также проведены работы по замене напольного покрытия и старой плитки, установлены современные системы вентиляции и освещения, модернизирована система безопасности. На завершающем этапе предстоит привести в порядок третий этаж здания.

Отдельное внимание уделено решению вопроса, поднятого жителями: теперь звонки из больницы имеют специальную маркировку, что позволило исключить случаи недоверия со стороны пациентов из-за опасений мошенничества.

По данным регионального Минздрава, в прошлом году в рамках нацпроекта модернизировано 14 медицинских учреждений края. В текущем году финансирование выделено на капитальный ремонт ещё пяти объектов — Хабаровской, Николаевской и Вяземской районных больниц.

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