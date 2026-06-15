В Красноярске прошел юбилейный Кубок по пляжному волейболу

В Центральном районе Красноярска состоялся пятый Кубок по пляжному волейболу. В этом году турнир собрал 100 команд. Об этом сообщили в администрации города.
На соревнования приехали участники из Красноярска, Ачинска, Назарово, Сосновоборска, Ужура и Хакасии. Турнир стал самым продолжительным за всю историю проведения. Первые матчи начались в 9:00, а финальные игры завершились только к 22:00. Всего спортивный праздник длился 13 часов.
«Я участвую в этом турнире каждый год и каждый раз он удивляет. Отличная организация, прекрасная атмосфера, а в этом году еще и диджей. Этот Кубок одно из лучших летних событий в городе», — поделился участник соревнований Павел Бабкин.
Кубок по пляжному волейболу проводят в Центральном районе уже пять лет. За это время он вырос из небольшого турнира в крупное летнее событие, которое объединяет любителей и профессиональных игроков из разных городов. Участие для команд традиционно бесплатное.