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Детскую школу искусств 1905 года постройки отреставрируют в Хабаровске

Зданию на улице Запарина присвоен статус памятника архитектуры.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске проведут реставрацию здания 1905 года постройки, в котором на сегодняшний день функционирует детская художественная школа. Объект культурного наследия располагается по адресу: улица Запарина, 26. Администрация города на аукционе выберет подрядчика, который возьмется за работу по сохранению памятника архитектуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Начальная цена контракта — 124,6 миллиона рублей. Денежные средства на проведение работ выделят из городской казны.

Согласно документации лота, реставрацию проведут в 19 этапов, в рамках которых запланированы следующие работы: реставрация кирпичной кладки фасадов; демонтаж перекрытий, стен, кровли, инженерных сетей; устройство монолитного перекрытия, новых полов, стен и перегородок, потолков (подвесных, натяжных); монтаж лестниц, крылец, балкона, кровли и пристройки. Отдельным блоком предусмотрено благоустройство территории.

Заявки на участие в торгах продлили до 29 июня. Итоги аукциона подведут 1 июля 2026 года. Подрядчик приступит к работам сразу после заключения контракта, сдать объект должны к 31 мая 2027 года. Историческую ценность объекта культурного наследия обещают сохранить.

Здание, в котором ныне располагается детская школа искусств, получило название «Доходный дом Плешко». Участок, на котором сейчас располагается объект, в 1903 году выкупил чиновник военного ведомства И. П. Плешко у хабаровского мещанина И. Н. Разина.

Спустя два года новый владелец возвел каменный дом, часть которого реализовал для собственного проживания, а другую — под сдачу помещений в аренду. С 1912 года здесь расположилась больница Амурской железной дороги с квартирами медперсонала, а с 1919-го — канцелярия Переяславского лесничества.

После смерти чиновника недвижимость перешла к его жене, которую вскоре убили грабители, забравшиеся в доходный дом. Наследников у четы Плешко не осталось — участок вместе со зданием передали в ведомство городского самоуправления. С конца 1922 года здесь размещались Первое отделение уездной и городской милиции и уголовный розыск.

В 1937-м объект передали Хабаровскому пединституту, а спустя много лет в здании разместили художественную школу.

Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре приступили к масштабному восстановлению облика исторических зданий. В 2026 году должны завершить реставрацию десяти объектов. Подрядчики уже приступили к исполнению своих обязанностей.