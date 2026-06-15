Детскую школу искусств 1905 года постройки отреставрируют в Хабаровске

Спустя два года новый владелец возвел каменный дом, часть которого реализовал для собственного проживания, а другую — под сдачу помещений в аренду. С 1912 года здесь расположилась больница Амурской железной дороги с квартирами медперсонала, а с 1919-го — канцелярия Переяславского лесничества.