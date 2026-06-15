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В Железногорске прошел спортивный праздник для молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Труд» в Железногорске прошла Спартакиада трудовых коллективов. Участников приветствовали и.о. заместителя главы Железногорска по социальным вопросам Юлия Грудинина и председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Труд» в Железногорске прошла Спартакиада трудовых коллективов. Участников приветствовали и.о. заместителя главы Железногорска по социальным вопросам Юлия Грудинина и председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.

Территориальная профсоюзная организация города собрала на летнюю Спартакиаду трудовые коллективы молодёжи. Всего в состязаниях приняли участие 8 команд. Участники бегали на лыжах по траве, разбивали горшки, стреляли из лука, играли в городки, дартс, хоккей на траве. Первое место у АО «РЕШЕТНЕВ», серебро взяло ООО «Красэко‑Электро», третье место у театра кукол «Золотой ключик». Отметим, соревнования приурочены к Году единства народов России.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями и ценными призами.