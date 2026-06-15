Курсы по половому равенству хотят ввести в школах России

«Следует создать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях вне зависимости от пола заявителя, активнее привлекать к ответственности за оскорбления в интернете и создать спецподразделения в правоохранительных органах для борьбы с радикальной феминистской агрессией», — заявил Курбаков в беседе с «Абзацем».