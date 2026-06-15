Курсы по половому равенству хотят ввести в школах России

Мужчины систематически подвергаются унижениям, и чтобы решить эту проблему, необходимо разработать комплекс мер. Так считает председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.
По его словам, оскорбления со стороны женщин либо игнорируются, либо воспринимаются как нечто незначительное. При этом феминистки зачастую позволяют себе отпускать весьма нелестные комментарии в адрес собеседников-мужчин.
«Следует создать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях вне зависимости от пола заявителя, активнее привлекать к ответственности за оскорбления в интернете и создать спецподразделения в правоохранительных органах для борьбы с радикальной феминистской агрессией», — заявил Курбаков в беседе с «Абзацем».
Кроме того, он предложил включить в школьную программу курсов правовой грамотности и полового равенства.
«Нужно запустить государственные кампании против травли и публичного унижения, ограничить распространение радикальных идей в СМИ и соцсетях», — считает эксперт.