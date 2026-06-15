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Еврокомиссия планирует включить в черный список ЕС поименно участников СВО

Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно включить в черный список всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас.

Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно включить в черный список всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас.

— Мы имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно, — цитирует ее ТАСС.

Тем временем председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик считает, что ЕС пытаются превратить в военный союз вместо политического объединения.

Кроме того, 12 июня украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в Евросоюзе произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией. По его словам, многие страны понимают, что им придется наладить экономические связи с Москвой после окончания конфликта.

При этом премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине.

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