Еврокомиссия планирует включить в черный список ЕС поименно участников СВО

Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно включить в черный список всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас.
— Мы имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно, — цитирует ее ТАСС.
Тем временем председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик считает, что ЕС пытаются превратить в военный союз вместо политического объединения.
Кроме того, 12 июня украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в Евросоюзе произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Россией. По его словам, многие страны понимают, что им придется наладить экономические связи с Москвой после окончания конфликта.
При этом премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц назвали свои условия для прекращения конфликта на Украине.