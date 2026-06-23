История Всемирного фестиваля молодёжи в СССР и России: от Москвы до Сочи

1957 год: Москва встречает рекордный VI фестиваль
Самым массовым за всю историю фестивального движения стал VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, прошедший в Москве в 1957 году. В нём участвовало 34 тысячи человек из 131 страны.
К приезду гостей столица преобразилась: построили несколько новых гостиниц, разбили парк «Дружба», а московский проспект Мира получил своё название именно в честь фестиваля. К открытию форума достроили Центральный стадион имени Ленина в Лужниках, где прошла церемония открытия.
Символом фестиваля стала ромашка с пятью разноцветными лепестками, олицетворяющими континенты: красный — Европа, желтый — Азия, синий — Америка, фиолетовый — Африка, зеленый — Австралия. В сердцевине цветка на фоне глобуса была надпись «За мир и дружбу», автором которой стал московский художник-график Константин Кузгинов. Впоследствии ромашка в разных вариантах неоднократно использовалась в символике фестивалей.
1985 год: возвращение в Москву и «Катюша» — талисман форума
Второй раз Москва принимала молодёжный форум в 1985 году. XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошел с 27 июля по 3 августа, собрав 26 тысяч участников из 157 стран мира.
Эмблемой снова стала ромашка, однако в сердцевине цветка вместо надписи поместили графическое изображение голубя — символа мира. Автором обновлённой эмблемы выступил художник Рафаэль Масаутов. Талисманом фестиваля стала «Катюша» — русская красавица в сарафане и кокошнике.
Торжественное открытие началось с Марша мира: делегации прошли по крупным магистралям столицы, включая Комсомольский проспект. Фестивальный факел зажёг легендарный военный лётчик Иван Кожедуб от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата.
В программе были встречи, семинары, дискуссии, круглые столы, выставки, концерты, массовые гуляния. Спортивная часть включала забеги на «фестивальную милю» (1985 метров) и товарищеские встречи по хоккею, баскетболу, волейболу. «Забег мира» открыл председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.
История любви, подаренная фестивалем
Фестиваль 1985 года подарил семью Татьяне и Евгению Ведмедь. Татьяна, студентка Московского государственного института культуры, была организатором одной из площадок.
Однажды после смены она отправилась домой непривычным маршрутом и встретила Евгения. После фестиваля Евгений разыскал её через деканат, предъявив прокурорское удостоверение. Через год они поженились и до сих пор живут вместе.
Их дочь Екатерина работала на фестивале 2017 года, где также получила предложение руки и сердца.
2017 год: Сочи принимает XIX фестиваль
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Всего в фестивале приняли участие 25 тысяч человек из более чем 180 стран.
Таким был лозунг фестиваля: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»
Дискуссионная программа была построена по географическому принципу: каждый день посвящался отдельной части света. 16 октября — День Америки, 17 октября — День Африки, 18 октября — День Ближнего Востока, 19 октября — День Азии и Океании, 20 октября — День Европы, 21 октября — День России. Для участников Фестиваля проходили культурная и спортивные программы.
История с кедами, объединившая мир
Участник из Бразилии Энрике Домингес на фестивале 2017 года потерял кроссовки. История с хэштегом #КедыДляЭнрике распространилась в соцсетях — менее чем за сутки появились сотни предложений помощи, порой ироничных: тапки, сланцы, туфли на шпильках и даже лапти. В итоге Энрике обрёл не только новые кроссовки, но и множество друзей по всему миру.
Сегодня он занимает пост советника председателя по международным отношениям Международного муниципального форума БРИКС+ и участвовал в презентации Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года.
2024 год: Всемирный фестиваль молодёжи в «Сириусе»
Всемирный фестиваль молодёжи 2024 года был проведён в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Решение было основано на общественном запросе: молодёжи со всего мира нужна площадка для открытого и честного диалога. Основная программа состоялась на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года.
Цель фестиваля — дать молодым людям возможность выстроить взаимосвязи, чтобы вместе решить, каким они хотят видеть будущее, и построить справедливый многополярный мир, основанный на сотрудничестве.
Фестиваль прошел под девизом «Начнем будущее вместе!» и объединил 20 тысяч участников, включая 10 тысяч иностранцев. Впервые в истории фестивального движения могли участвовать подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
Заявки подали более 300 тысяч человек из 190 стран мира. Было создано 95 национальных подготовительных комитетов на всех континентах.
Программа фестиваля состояла из семи блоков:
- Содержательная программа — дискуссии, образовательная и научная части;
- Культурная программа — выступления, показы, концерты, шоу, выставки и изучение русского языка для иностранных участников;
- Спортивная программа — спортивные шоу, соревнования, совместные тренировки и массовые физкультурные акции.
- Выставочная программа — достижения регионов, корпораций и университетов;
- Полезная программа — добровольческие акции и проекты;
- Детская программа — мероприятия «Движения первых» и Сириуса для самых юных участников;
- Региональная программа — большое турне иностранных участников по 30 городам России.
На федеральной территории «Сириус» в рамках ВФМ-2024 на базе Олимпийского парка был развёрнут символический Город молодёжи мира. Ключевой точкой притяжения участников стала Медальная площадь, которая на время проведения фестиваля получила название «Душа России». Важной частью инфраструктуры города выступили кампусы российских регионов, позволявшие гостям знакомиться с особенностями российских регионов и их зарубежных побратимов.
Также в рамках Фестиваля состоялось торжественное открытие библиотеки «Сириус». Книгохранилище, рассчитанное на 25 тысяч экземпляров, создавалось в открытом пространстве. Основу фонда составила литература из партнёрских коллекций и издания, переданные самими участниками международного мероприятия. Иностранные гости привезли несколько тысяч книг на разных языках, включая произведения А. С. Пушкина на турецком языке.
На церемонии закрытия фестиваля Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам, подчеркнув символическое значение события. «Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь ваш друг, — заявил глава государства. — У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний. Уверен, у вас будет много успехов. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля — “Начинаем будущее вместе”. Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет — зависит от вас».
2025 год: новый этап развития фестивального движения
После успешного проведения ВФМ—2024 Россия продолжила развивать международное молодёжное сотрудничество. В 2025 году Фестиваль прошел в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября под лозунгом «Будущее начинается здесь!»
Фестивальное движение получило новое дыхание: были проведены региональные и тематические встречи молодых лидеров, а также подготовка к следующим крупным международным форумам.
Организатором традиционно выступила Росмолодёжь, соорганизатором события стала Правительство Нижегородской области, оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи
Григорий Гуров, руководитель Росмолодёжи, подвел итоги фестиваля так: «Завершился первый Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, запущенный по поручению Президента России Владимира Путина. Слёт объединил две тысячи человек из 120 стран мира и показал, что молодёжь со всего мира выстраивает диалог с Россией, интересуется нашей культурой и ищет здесь возможности самореализации».
Одним из ключевых результатов мероприятия стало создание международного контент-центра — постоянно действующего сообщества для обмена опытом, обучения и продвижения контента о России, ориентированного на молодёжную аудиторию. В настоящее время центр объединяет более 70 блогеров из 46 стран, совокупный охват их аудитории превышает 67 миллионов человек.
Кроме того, на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи запустили Программу международного бизнес-наставничества БРИКС. Участниками программы стали 30 молодых предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из 12 стран — Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, России, Таджикистана, Уганды, Эфиопии и ЮАР. Они получили возможность работать над развитием своих инициатив под руководством опытных наставников и пройти стажировки в российских компаниях.
Не обошлось на фестивале и без рекордов. В заключительный день Фиджитал игр 2025 на площадке слёта состоялся самый массовый танцевальный фиджитал-флешмоб, в котором приняли участие 412 человек. Это достижение официально занесено в Книгу рекордов России.
А еще был побит рекорд по объятиям. Сотни гостей в специальной зоне стенда президентской платформы «Россия — страна возможностей» обменивались дружескими объятиями, а волонтеры вели подсчет количества участвующих в них людей. Итоговый показатель составил 2858 объятий, что стало символическим рекордом открытости и доверия между молодыми людьми из разных стран и Россией.
Символ Всемирного фестиваля молодёжи
Талисманом Всемирного фестиваля молодёжи стал всеми любимый герой — Чебурашка.
Впервые появившись в отечественной детской литературе в 1966 году, Чебурашка не только стал символом доброты и открытости для советских и российских детей, но и превратился в мировую знаменитость. Его знают практически в любой стране мира, прежде всего за его качества: преданность, искренность, скромность и дружелюбие.
Именно поэтому Чебурашка стал символом Фестиваля: он несёт в себе его основные ценности — всеобщее взаимное уважение и дружелюбие, не зависящие от происхождения, национальности, религии, культуры и истории. Он объединил поколения россиян и стал настоящим героем для детей в самых разных уголках планеты.
2026 год: Екатеринбург встречает Международный фестиваль молодёжи
В 2026 году Международный фестиваль молодёжи состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Указ о проведении международного молодёжного события был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 29 декабря прошлого года.
Фестиваль пройдёт под девизом «Следуй за мечтой». Он станет не только пространством для открытого международного диалога и объединения народов, но и витриной лучших российских проектов и практик.
Участниками Международного фестиваля молодёжи станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира, из которых 5 тысяч — россияне и 5 тысяч — иностранные граждане. Традиционно в фестивале примут участие 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет: 500 из России и 500 из зарубежных государств.
Фестиваль 2026 года продолжит традиции всемирных фестивалей молодёжи, заложенные в 1957, 1985, 2017, 2024 и 2025 годах, и укрепит статус России как ключевого центра международного молодёжного сотрудничества.