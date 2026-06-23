История Всемирного фестиваля молодёжи в СССР и России: от Москвы до Сочи

На церемонии закрытия фестиваля Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам, подчеркнув символическое значение события. «Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь ваш друг, — заявил глава государства. — У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний. Уверен, у вас будет много успехов. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля — “Начинаем будущее вместе”. Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет — зависит от вас».