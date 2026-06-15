Израиль рискнул выступить против США: «Прошли дни, когда евреи молчали и принимали удары»

Соглашения Осло, Ливана 2006 года и периоды сдерживания в Газе всегда приводили к катастрофам. Израиль — не банановая республика. В ключевые моменты необходимы исторические решения. Израиль не должен идти на компромисс, отказываться от ликвидации «Хезболлы», уходить с захваченных территорий и молчать перед лицом огня на Израиль, отметил израильский министр в своем сообщении.