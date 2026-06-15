Почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову — 85!

15 июня 2026 года почетному президенту РФС, бывшему вице-президенту ФИФА и члену УЕФА Вячеславу Колоскову исполняется 85 лет. Он прошел путь от спортсмена до главного архитектора отечественного футбола. С 1992-го по 2005 год он возглавлял РФС, внес неоценимый вклад в развитие мирового спорта и удостоен множества высших государственных и международных наград за выдающиеся заслуги перед мировым спортом и нашей страной.
15 июня 2026 года свой 85-летний юбилей празднует почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент, почетный член ФИФА, почетный член УЕФА, заслуженный работник Олимпийского комитета России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, профессор Вячеслав Иванович Колосков.
Накануне своего юбилея Вячеслав Иванович стал гостем редакции «Московского комсомольца» и в большом интервью рассказал много интересных подробностей своей увлекательной биографии.
Вячеслав Колосков родился 15 июня 1941 года в Москве. Его трудовой путь начался в конце 1950-х годов: параллельно с обучением в электротехникуме он трудился слесарем-инструментальщиком на одном из машиностроительных предприятий столицы.
В начале 1960-х годов будущий руководитель российского и мирового футболу прошел срочную службу в рядах Советской армии — в спортроте Таманской дивизии, где Колосков выступал за сборные команды по футболу и хоккею на первенство Московского военного округа.
После армии Вячеслав Иванович поступил в Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). Выбрав педагогический факультет и специализацию «футбол-хоккей», он проявил себя не только как спортсмен, но и как активный общественный деятель. Студенческие годы были отмечены участием в движении «Школа молодых учёных», работой в качестве заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, игрой в КВН и деятельностью в студенческом строительном отряде. В 1963 году Колосков с отличием окончил вуз, получив красный диплом.
Вячеслав Иванович является пионером научного подхода к тренировочному процессу в хоккее — осенью 1974 года защитил успешно диссертацию на тему «Исследование условий сохранения высокой игровой работоспособности в длительном соревновательном периоде» и получил степень кандидата педагогических наук. До этого подобных работ не было ни в одной стране мира.
С 1974-го по 1979 год Колосков занимал пост начальника отдела, а затем и управления хоккея Спорткомитета СССР. В период с 1979-го по 1987 год Колосков руководил управлением футбола, а с 1987-го по 1991 год — объединенным управлением футбола и хоккея. Кульминацией его работы в советский период стало руководство Федерацией футбола СССР в 1990—1991 годах.
С распадом Советского Союза Вячеслав Иванович стал одним из архитекторов нового российского футбола. С 1992-го по 2005 год он бессменно занимал пост президента Российского футбольного союза, а с 2005 года носит звание почетного президента РФС.
Значителен вклад Колоскова в развитие международного спорта. В 1980—1984 годах он являлся вице-президентом ФИФА. С 1982 года он работал в комитете ФИФА по безопасности и честной игре. Особую роль он сыграл как председатель комитета ФИФА по проведению футбольных турниров на летних Олимпийских играх. Под его руководством проходили соревнования в Лос-Анджелесе (1984), Сеуле (1988), Барселоне (1992), Атланте (1996) и Сиднее (2000).
На протяжении многих лет Вячеслав Колосков входил в состав исполкомов ФИФА и УЕФА. В 2009 году ему было присвоено звание почетного члена УЕФА. Также он успешно трудился в Олимпийском комитете России: с 1998-го по 2005 год был вице-президентом ОКР, а с 2006-го по 2016 год занимал должность советника президента комитета.
Высокий профессионализм и вклад в развитие спорта отмечены множеством государственных и ведомственных наград. Вячеслав Колосков является заслуженным работником физической культуры РСФСР (1991) и заслуженным работником Олимпийского комитета России. В его послужном списке ордена «Знак Почета» (1980), Дружбы народов (1989), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (1997, 2001) и Александра Невского (2021). Он также отмечен благодарностью Президента РФ (2007).
Международное признание выразилось в получении серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета (1992) и ордена ФИФА «За заслуги» (1998).
«Московский комсомолец» от всей души поздравляет Вячеслава Ивановича с юбилеем и желает крепчайшего здоровья, неиссякаемого жизненного оптимизма, семейного благополучия и новых побед!