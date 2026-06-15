Почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову — 85!

После армии Вячеслав Иванович поступил в Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). Выбрав педагогический факультет и специализацию «футбол-хоккей», он проявил себя не только как спортсмен, но и как активный общественный деятель. Студенческие годы были отмечены участием в движении «Школа молодых учёных», работой в качестве заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, игрой в КВН и деятельностью в студенческом строительном отряде. В 1963 году Колосков с отличием окончил вуз, получив красный диплом.