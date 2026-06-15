Глава СК уточнит детали смерти ростовского подростка

Родители подростка настаивают на том, что к его смерти могут быть причастны третьи лица. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах дела.