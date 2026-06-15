Глава СК уточнит детали смерти ростовского подростка

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели подростка в Ростовской области. Поводом послужил сюжет федерального телеканала, в котором близкие погибшего выразили недоверие официальной версии следствия.
Трагедия произошла в прошлом году: несовершеннолетний приехал на летние каникулы к своему дедушке и, по предварительным данным, погиб в гараже.
Родители подростка настаивают на том, что к его смерти могут быть причастны третьи лица. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах дела.