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В Белгородской области за сутки после атак 96 дронов ВСУ пострадали два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза. Пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза. Пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Всего ударам подверглись 11 муниципалитетов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации беспилотника пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один человек пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом. Раненая продолжит лечение амбулаторно.

ВСУ четыре раза использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, а также дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Расчеты ПВО и другие подразделения ликвидировали 96 дронов.

Сутками ранее после атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека, включая ребенка.

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