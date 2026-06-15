В Белгородской области за сутки после атак 96 дронов ВСУ пострадали два человека

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации беспилотника пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один человек пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом. Раненая продолжит лечение амбулаторно.