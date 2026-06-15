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Знакомство двух снежных барсов показали в заповеднике на юге Красноярского края

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника поделились уникальными кадрами любовных игр снежных барсов. Нежное свидание двух ирбисов состоялось перед объективом фотоловушки. Как рассказали.

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника поделились уникальными кадрами любовных игр снежных барсов. Нежное свидание двух ирбисов состоялось перед объективом фотоловушки. Как рассказали в заповеднике, на видео попала молодая кошечка по кличке Хулиганка. Она первая демонстрирует повышенный интерес к самцу Межелу: с низким ворчанием «бодает» его лбом. Самец, которому около четырёх лет, охотно отвечает на заигрывания.