Знакомство двух снежных барсов показали в заповеднике на юге Красноярского края

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника поделились уникальными кадрами любовных игр снежных барсов. Нежное свидание двух ирбисов состоялось перед объективом фотоловушки. Как рассказали в заповеднике, на видео попала молодая кошечка по кличке Хулиганка. Она первая демонстрирует повышенный интерес к самцу Межелу: с низким ворчанием «бодает» его лбом. Самец, которому около четырёх лет, охотно отвечает на заигрывания.