Пермская НКО будет обучать российских школьников действиям при пожаре за счет президентского гранта

В этом году более 6 тыс. школьников из Прикамья, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и Якутска примут участие в проекте «Большая пожарная игра». Как сообщает региональная ассоциация операторов услуг в области пожарной безопасности (ассоциация РОПБ), НКО стало победителем конкурса президентских грантов, на реализацию проекта ему будет выделено 2,205 млн руб. Еще 2,26 млн руб. составит софинансирование.
Цель проекта — тиражирование практико-ориентированного обучения школьников 1−8 классов правилам поведения при пожаре и осторожному обращению с огнем. Одно из упражнений в программе обучения — эвакуация из здания, в котором с помощью специального оборудования имитировано возгорание и задымление. Также детей будут обучать правильному использованию огнетушителя и покажут им работу служб пожаротушения.
Кроме того, в рамках проекта появятся четыре ресурсные площадки, которым бесплатно будет передано оборудование и методические материалы для самостоятельной организации обучения.