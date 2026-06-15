Пермская НКО будет обучать российских школьников действиям при пожаре за счет президентского гранта

В этом году более 6 тыс. школьников из Прикамья, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и Якутска примут участие в проекте «Большая пожарная игра». Как сообщает региональная ассоциация операторов услуг в области пожарной безопасности (ассоциация РОПБ), НКО стало победителем конкурса президентских грантов, на реализацию проекта ему будет выделено 2,205 млн руб. Еще 2,26 млн руб. составит софинансирование.