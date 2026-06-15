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Нижегородский аэропорт ввел ограничения на полеты 15 июня

Он принимает и отправляет рейсы только по согласованию.

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 15 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

В 04:43 авиаузел столицы ПФО временно перестал принимать и выпускать самолеты. С 5:20 в воздушной гавани скорректировали параметры запрета: рейсы стали согласовывать с соответствующими органами.

По данным онлайн-табло, в Нижнем Новгороде задержан полет в Сочи. С опоздание в областной центр прибудет лайнер из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сегодня в регионе ввели режим опасности по БПЛА. Жителей попросили соблюдать спокойствие.

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