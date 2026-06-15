Больница выплатит миллионы казахстанке, которая потеряла ребенка

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, истец, находясь на 10-й неделе беременности, проходила лечение в районной больнице с диагнозом «ранний токсикоз». Несмотря на тяжелое состояние, ей не была оказана медицинская помощь в полном объеме и в соответствии с клиническими протоколами.