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Больница выплатит миллионы казахстанке, которая потеряла ребенка

Таласский районный суд Жамбылской области взыскал с больницы более 5,5 млн тенге в пользу пациентки, которая лишилась ребенка, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, истец, находясь на 10-й неделе беременности, проходила лечение в районной больнице с диагнозом «ранний токсикоз». Несмотря на тяжелое состояние, ей не была оказана медицинская помощь в полном объеме и в соответствии с клиническими протоколами.

После преждевременной выписки состояние женщины резко ухудшилось, в связи с чем она была экстренно госпитализирована в областную больницу, где по медицинским показаниям беременность была прервана. Впоследствии истцу была установлена инвалидность III группы.

Проверкой департамента медицинского и фармацевтического контроля выявлены многочисленные нарушения со стороны медицинских работников: несоблюдение клинических протоколов, недостаточный объем обследований и лечения, отсутствие консультаций профильных специалистов, а также ненадлежащее ведение медицинской документации.

По итогам проверки больница была привлечена к административной ответственности, а один из врачей — к дисциплинарной.

Оценивая представленные доказательства, суд пришел к выводу, что между допущенными нарушениями и ухудшением состояния здоровья истца имеется прямая связь.

Суд признал обоснованным требование о компенсации причиненного вреда.

Решением суда с ответчика в пользу женщины взыскан материальный ущерб в размере 246 тысяч тенге, компенсация морального вреда — 5 млн тенге, расходы на оплату услуг представителя — 300 тысяч тенге.

Решение суда вступило в законную силу.