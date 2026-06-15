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14 рейсов задержаны и отменены в аэропорту Волгограда

Из-за ночного налета беспилотников и запрета на полеты пассажирам пришлось корректировать планы.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский аэропорт столкнулся с серьезными перебоями в расписании после ночной атаки беспилотников на регионы России 15 июня. Росавиация ввела пятичасовой запрет на прием и отправку самолетов, что привело к сбоям, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На данный момент число отмененных и задерживающихся рейсов достигло четырнадцати.

Среди рейсов, которые задержали или вовсе отменили, оказались направления в Москву, Санкт-Петербург, Анталью, Саратов и Краснодар. Некоторые самолеты задерживаются более чем на 12 часов, а два рейса и вовсе отменили.

Напомним, угрозу атаки украинских БПЛА в Волгоградской области объявили 14 июня в 20:20. Режим действовал более девяти часов, а аэропорт Волгограда закрыли на прием и отправку воздушных судов с 23:11. Ограничения сняли только утром 15 июня.

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