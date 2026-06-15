Психиатр объяснил, когда страх высоты и змей становится проблемой

Врач также привел пример ипохондрии. У людей, которые сильно тревожатся из-за возможных болезней, иногда возникают психосоматические реакции. Человек может ощущать боль, головокружение или другие симптомы, хотя врачи не находят заболевания. Специалист подчеркнул, что в таких случаях важно не игнорировать состояние и при необходимости обращаться к врачу.