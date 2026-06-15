Психиатр объяснил, когда страх высоты и змей становится проблемой

Обычные страхи, например боязнь змей, пауков или высоты, не всегда говорят о наличии расстройства. Об этом РИА Новости сообщил врач психиатр Александр Сергиевич.
По словам специалиста, у каждого человека есть определенный уровень тревожности. Это нормальная защитная реакция организма, которая помогает избегать опасных ситуаций. Врач отметил, что сами по себе специфические фобии чаще всего не являются признаком психического расстройства.
Однако обращаться за помощью стоит, если страх становится чрезмерным, мешает повседневной жизни или влияет на физическое состояние человека. По словам психиатра, при усилении тревожного состояния фобии могут становиться более выраженными.
Врач также привел пример ипохондрии. У людей, которые сильно тревожатся из-за возможных болезней, иногда возникают психосоматические реакции. Человек может ощущать боль, головокружение или другие симптомы, хотя врачи не находят заболевания. Специалист подчеркнул, что в таких случаях важно не игнорировать состояние и при необходимости обращаться к врачу.