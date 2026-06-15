Казахстанцы стали реже брать автокредиты

Аналитики отмечают, что существенное влияние на эту ситуацию оказало изменение ценовых условий. Если год назад средневзвешенная ставка по кредитам на авто составляла 14,8%, то теперь она равна 24,3% против 19,8% в среднем по рынку. В среднем казахстанцы берут в кредит 6,7 млн тенге. При этом банки стали строже рассматривать кредитные заявки. Год назад одобрение получали 15,7% заемщиков, а в 1 квартале 2026 года показатель опустился до 15,4%.