Казахстанцы стали реже брать автокредиты

Казахстанская сфера автокредитования начала «остывать». В первом квартале банки получили 1,2 млн заявок на автокредиты — это на 11% меньше, чем было год назад. Уменьшился и объем новых выдач — сразу на 17,7%, до 397,7 млрд тенге. В итоге если год назад на автокредиты приходилось 11,3% всех розничных займов, то по итогам 1 квартала 2026 года доля опустилась до 9,7%.
Аналитики отмечают, что существенное влияние на эту ситуацию оказало изменение ценовых условий. Если год назад средневзвешенная ставка по кредитам на авто составляла 14,8%, то теперь она равна 24,3% против 19,8% в среднем по рынку. В среднем казахстанцы берут в кредит 6,7 млн тенге. При этом банки стали строже рассматривать кредитные заявки. Год назад одобрение получали 15,7% заемщиков, а в 1 квартале 2026 года показатель опустился до 15,4%.
На фоне снижения новых выдач совокупный портфель автокредитования показал небольшой рост — на 1,8%, до 4,1 трлн тенге. Это примерно 16,3% от общей суммы всех выданных розничных кредитов. Интересно, что на фоне удорожания займов, сокращения числа заявок и процента одобрения, структура рынка продолжает смещаться в сторону более крупных займов. Доля кредитов на 10−20 млн тенге выросла с 32,3% до 37,1%.
Что касается качества портфеля, то оно остается на высоком уровне. Доля просроченных автозаймов составляет всего 2,9%, при среднем показателе по рынку — 4,4%. Это говорит об ответственности заемщиков, которые стремятся делать платежи вовремя, чтобы не потерять свой купленный в кредит автомобиль.