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Спасенную в Красноярске косулю с открытым переломом прооперировали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре помощи диким животным «Инстинкт» рассказали о состоянии молодой косули, которую на днях спасли жители Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре помощи диким животным «Инстинкт» рассказали о состоянии молодой косули, которую на днях спасли жители Красноярска.

Животное в конце прошлой недели нашли на улице Лесной с открытым переломом ноги. Неравнодушные горожане доставили его в центр реабилитации.

Как сообщили специалисты, пострадавший оказался самцом. Из-за тяжелой травмы вернуть его в дикую природу уже не получится.

Косулю прооперировали под местной анестезией. Операция прошла успешно, а животное спокойно перенесло все процедуры. Сейчас косуля уже пытается ходить, хотя делает это пока неуверенно.

Главную тревогу у специалистов вызывает отказ от еды. Малыш ест очень мало, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сотрудники центра круглосуточно следят за его состоянием и стараются подобрать корм, который он сможет принимать.

Для ухода за животным волонтеры просят красноярцев помочь со свежими ветками березы, осины, яблони, вишни, ольхи и ивы.

В «Инстинкте» отмечают, что этот сезон стал одним из самых сложных из-за большого количества животных, нуждающихся в постоянном уходе. Сейчас специалисты продолжают бороться за жизнь спасенной косули и надеются, что ее состояние удастся стабилизировать.