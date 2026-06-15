Спасенную в Красноярске косулю с открытым переломом прооперировали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре помощи диким животным «Инстинкт» рассказали о состоянии молодой косули, которую на днях спасли жители Красноярска.
Животное в конце прошлой недели нашли на улице Лесной с открытым переломом ноги. Неравнодушные горожане доставили его в центр реабилитации.
Как сообщили специалисты, пострадавший оказался самцом. Из-за тяжелой травмы вернуть его в дикую природу уже не получится.
Косулю прооперировали под местной анестезией. Операция прошла успешно, а животное спокойно перенесло все процедуры. Сейчас косуля уже пытается ходить, хотя делает это пока неуверенно.
Главную тревогу у специалистов вызывает отказ от еды. Малыш ест очень мало, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сотрудники центра круглосуточно следят за его состоянием и стараются подобрать корм, который он сможет принимать.
Для ухода за животным волонтеры просят красноярцев помочь со свежими ветками березы, осины, яблони, вишни, ольхи и ивы.
В «Инстинкте» отмечают, что этот сезон стал одним из самых сложных из-за большого количества животных, нуждающихся в постоянном уходе. Сейчас специалисты продолжают бороться за жизнь спасенной косули и надеются, что ее состояние удастся стабилизировать.