В Воронежской области объявили желтый уровень опасности по грозе

Воронежская область задержалась в зоне желтой опасности по погоде. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов вечера понедельника, 15 июня, местами по региону ожидаются грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать до 15−17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют днем в понедельник до 25−27 градусов тепла.