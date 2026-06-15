Опасная паразитарная инфекция распространяется в Ростовской области

Большая часть заболевших приходится на Ростов-на-Дону — выявлено 8 случаев. Остальные пациенты проживают в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском и Усть-Донецком районах, а также в городе Батайске и Новошахтинске. За последние пять лет в соседнем с Волгоградской областью регионе зарегистрировано 39 случаев заболевания, и почти половина из них приходится на областной центр.