В Казанском техникуме начнут обучать специалистов по работе с ИИ

На первый курс примут 30 человек, обучение продлится 3 года и 10 месяцев. Студенты научатся внедрять и настраивать системы искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Они освоят разработку алгоритмов и создание моделей, которые анализируют большие объемы данных, делают прогнозы и помогают принимать решения. В программу войдут языки программирования Python, Java и C++, а также тестирование программного обеспечения.