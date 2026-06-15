В Казанском техникуме начнут обучать специалистов по работе с ИИ

Специалистов по направлению «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» будут обучать в Международном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи — с 1 сентября. Новая специальность появилась в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
На первый курс примут 30 человек, обучение продлится 3 года и 10 месяцев. Студенты научатся внедрять и настраивать системы искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Они освоят разработку алгоритмов и создание моделей, которые анализируют большие объемы данных, делают прогнозы и помогают принимать решения. В программу войдут языки программирования Python, Java и C++, а также тестирование программного обеспечения.
«Выпускники смогут внедрять новые технологические решения и настраивать системы на базе искусственного интеллекта на наших предприятиях. Параллельно мы ведем системную работу по подготовке специалистов в рамках программы развития ИИ. В 35 колледжах с ИТ-профилем появятся ИИ-курсы, ежегодно их будут проходить 1,5 тысячи студентов», — отметил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.