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Актриса Энн Шедин, известная по сериалу «Альф», скончалась на 78-м году жизни

Американская актриса Энн Шедин, которую многие телезрители знают по участию в сериале «Альф», скончалась в возрасте 77 лет. Соответствующее сообщение в воскресенье, 14 июня, появилось в личном блоге артистки.

Американская актриса Энн Шедин, которую многие телезрители знают по участию в сериале «Альф», скончалась в возрасте 77 лет. Соответствующее сообщение в воскресенье, 14 июня, появилось в личном блоге артистки.

— С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни, — говорится в посте, опубликованном родственниками актрисы.

Шедин начала карьеру в 1970-х годах, однако наибольшую известность ей принесла роль матери семейства Таннеров в сериале «Альф». Сериал стал одним из самых известных телевизионных проектов конца XX века.

Кроме того, актриса принимала участие в проектах «Саймон и Саймон» (1981) и «Критическое положение» (1972).