Сильные стороны и недостатки онлайн-образования

Дистанционное обучение стало в последние годы дико популярным, а разнообразные рекламные сообщения заполонили медиапространство. Однако если вас тоже заинтересовала онлайн-школа, полезно будет понимать реальные плюсы и минусы дистанционки.
Риски, а не недостатки.
Сразу надо отметить, что реальный недостаток у онлайн-обучения один — это зависимость от интернета. Если нет подключения к Всемирной паутине, то воспользоваться возможностями этой формы просто не получится. Хотя сейчас мобильная связь и локальные провайдеры распространены чрезвычайно, но все равно есть местность, где возможности выйти в сеть просто нет.
Часто также называют такие минусы:
необходимость самодисциплины;
дефицит живого общения;
ограниченные возможности для практики;
информационная перегрузка.
Однако многое тут зависит от самого человека и того, как он настроен учиться. Отсутствие дисциплины, проблемы в общении и с практикой могут помешать и при других формах обучения.
За что выбирают формат.
Самое главное, что эффективность онлайн-образования совершенно не уступает более классическим формам. В редких случаях, например, у медиков, его надо дополнять офлайном. Но в целом студенты получают полноценные и достаточные знания по своим курсам. Кроме того, они могут рассчитывать на следующие преимущества.
Доступность. Фактически учиться дистанционно можно в самых престижных вузах, даже в московских. То, что раньше было недостижимой мечтой. А искать варианты можно на популярных платформах и сервисах. Если в классической системе, чтобы стать психологом или бизнес-аналитиком, надо ехать в большой город, сейчас это можно сделать везде, где есть интернет.
Гибкость. Заниматься можно дома, в любое удобное время. Совмещать учебу с работой, спортом или воспитанием детей. Вместо того чтобы сидеть в жарких аудиториях, можно слушать лектора на террасе дачи.
Экономия. Речь идет не только о деньгах, хотя один и тот же курс в онлайн-режиме тоже стоит дешевле. Такая форма экономит много времени. А ведь именно это ресурс — самый дефицитный у современного человека.
Раньше студенты боялись, что потенциальные работодатели не будут серьезно воспринимать такие дипломы и сертификаты. Однако сейчас уже стало ясно, что компании больше внимания уделяют уровню знаний кандидатов, деловым качествам и престижности учебного заведения, где они обучались. А с учетом стремительного распространения удаленной занятости обучение в онлайн-школе многие рассматривают в качестве дополнительного плюса в резюме.
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