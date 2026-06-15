Сильные стороны и недостатки онлайн-образования

Доступность. Фактически учиться дистанционно можно в самых престижных вузах, даже в московских. То, что раньше было недостижимой мечтой. А искать варианты можно на популярных платформах и сервисах. Если в классической системе, чтобы стать психологом или бизнес-аналитиком, надо ехать в большой город, сейчас это можно сделать везде, где есть интернет.