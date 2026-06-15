Нижегородская область улучшила позиции в социально-экономическом рейтинге

Нижегородская область заняла 13-ое место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов, составленном РИА Новости. За год регион поднялся на одну строчку.
При составлении рейтинга социально-экономического положения учитываются показатели масштаба и эффективности экономики, а также бюджетной и социальной сфер, в том числе доходы населения, уровень безработицы и ожидаемая продолжительность жизни. Максимально возможное значение итогового балла — 100, а минимально возможное — 1.
Лидером рейтинга по итогам 2025 года снова стала Москва — она набрала 94,48 баллов. В тройку лучших также вошли Санкт-Петербург (90,21) и Республика Татарстан (86,37).
Нижегородская область заняла 13-е место с 65,97 баллами. За год регион поднялся на одну строчку, однако суммарно набрал на два балла меньше, чем в 2024-м году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области вырос за 2023 — 2025 годы на 17%. Розница увеличилась почти на 5%, платные услуги — на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность — на 0,9%.