Нижегородская область улучшила позиции в социально-экономическом рейтинге

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области вырос за 2023 — 2025 годы на 17%. Розница увеличилась почти на 5%, платные услуги — на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность — на 0,9%.