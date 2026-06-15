В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков

Правила формирования и ведения Реестра недобросовестных застройщиков
Сфера применения
Правила распространяются на отношения, при которых лицо обеспечивает строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, а также передачу по завершении строительства жилых и нежилых помещений либо доли на соответствующий объект другому лицу.
Формирование и ведение Реестра
Реестр формируется и ведется Министерством инвестиций и развития (МИО) в электронной форме через Систему по месту нахождения многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов.
Под формированием и ведением Реестра понимается:
Внесение сведений о недобросовестных застройщиках в Реестр.
Обновление Реестра при изменении сведений о недобросовестных застройщиках или их исключении из Реестра с фиксацией в журнале событий Системы.
Размещение Реестра и изменений в Системе.
Уведомление застройщика
МИО направляет уведомление о включении в Реестр застройщику в течение трех рабочих дней со дня включения. Уведомление направляется в электронной форме или иным способом, подтверждающим его получение.
Основания для включения в Реестр
Основаниями для включения в Реестр являются:
Вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного или индивидуального жилого дома.
Вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве.
Сведения в Реестре
Реестр содержит следующие сведения о застройщике:
Полное наименование организации.
БИН или ИИН.
Сведения об учредителях, участниках и руководителях исполнительного органа.
Юридический адрес.
Сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов.
Основание для включения в Реестр.
Дата включения.
Срок нахождения в Реестре.
Сведения о принятых мерах (при наличии).
Дата и основание исключения из Реестра (если применимо).
Допуск к привлечению средств
Застройщики, внесенные в Реестр, не допускаются к привлечению средств физических и юридических лиц в течение трех лет.
Рассмотрение обращений
Обращения физических и юридических лиц рассматриваются МИО, что может служить основанием для запросов в уполномоченные государственные органы и организации.
Процедура рассмотрения
МИО в течение пяти рабочих дней проверяет полноту и достоверность документов, подтверждающих основания для включения в Реестр, и устанавливает наличие таких оснований.
Исключение из Реестра
Основания для исключения из Реестра:
Истечение срока, установленного пунктом 10 Правил.
Вступивший в законную силу судебный акт об отмене судебного акта, послужившего основанием для включения.
Вступивший в законную силу судебный акт об обжаловании решения или действия МИО о включении.
Процедура исключения
При поступлении судебного акта об отмене основания включения застройщик исключается из Реестра в течение трех рабочих дней.
Застройщики могут подать заявление о своем исключении из Реестра в произвольной форме с приложением подтверждающих документов.
Исключение из Реестра осуществляется в течение трех рабочих дней после подачи заявления или при наступлении указанных в пункте 14 Правил случаев.
Открытая информация
Открытая информация Реестра размещается на интернет-ресурсе Единого оператора и является общедоступной.
Сведения, не подлежащие размещению
Не подлежат размещению в открытом доступе:
Персональные данные физических лиц.
Сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Информация, доступ к которой ограничен законодательством о персональных данных и их защите.
Вступление в силу
Приказ вступает в действие с 1 июля 2026 года.