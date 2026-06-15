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В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 5 июня 2026 года утверждены Типовые правила по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Правила формирования и ведения Реестра недобросовестных застройщиков

  1. Сфера применения
    Правила распространяются на отношения, при которых лицо обеспечивает строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, а также передачу по завершении строительства жилых и нежилых помещений либо доли на соответствующий объект другому лицу.

  2. Формирование и ведение Реестра
    Реестр формируется и ведется Министерством инвестиций и развития (МИО) в электронной форме через Систему по месту нахождения многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов.

    Под формированием и ведением Реестра понимается:

    • Внесение сведений о недобросовестных застройщиках в Реестр.

    • Обновление Реестра при изменении сведений о недобросовестных застройщиках или их исключении из Реестра с фиксацией в журнале событий Системы.

    • Размещение Реестра и изменений в Системе.

  3. Уведомление застройщика
    МИО направляет уведомление о включении в Реестр застройщику в течение трех рабочих дней со дня включения. Уведомление направляется в электронной форме или иным способом, подтверждающим его получение.

  4. Основания для включения в Реестр
    Основаниями для включения в Реестр являются:

    • Вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного или индивидуального жилого дома.

    • Вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве.

  5. Сведения в Реестре
    Реестр содержит следующие сведения о застройщике:

    • Полное наименование организации.

    • БИН или ИИН.

    • Сведения об учредителях, участниках и руководителях исполнительного органа.

    • Юридический адрес.

    • Сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов.

    • Основание для включения в Реестр.

    • Дата включения.

    • Срок нахождения в Реестре.

    • Сведения о принятых мерах (при наличии).

    • Дата и основание исключения из Реестра (если применимо).

  6. Допуск к привлечению средств
    Застройщики, внесенные в Реестр, не допускаются к привлечению средств физических и юридических лиц в течение трех лет.

  7. Рассмотрение обращений
    Обращения физических и юридических лиц рассматриваются МИО, что может служить основанием для запросов в уполномоченные государственные органы и организации.

  8. Процедура рассмотрения
    МИО в течение пяти рабочих дней проверяет полноту и достоверность документов, подтверждающих основания для включения в Реестр, и устанавливает наличие таких оснований.

  9. Исключение из Реестра
    Основания для исключения из Реестра:

    • Истечение срока, установленного пунктом 10 Правил.

    • Вступивший в законную силу судебный акт об отмене судебного акта, послужившего основанием для включения.

    • Вступивший в законную силу судебный акт об обжаловании решения или действия МИО о включении.

  10. Процедура исключения

    • При поступлении судебного акта об отмене основания включения застройщик исключается из Реестра в течение трех рабочих дней.

    • Застройщики могут подать заявление о своем исключении из Реестра в произвольной форме с приложением подтверждающих документов.

    • Исключение из Реестра осуществляется в течение трех рабочих дней после подачи заявления или при наступлении указанных в пункте 14 Правил случаев.

  11. Открытая информация
    Открытая информация Реестра размещается на интернет-ресурсе Единого оператора и является общедоступной.

  12. Сведения, не подлежащие размещению
    Не подлежат размещению в открытом доступе:

    • Персональные данные физических лиц.

    • Сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

    • Информация, доступ к которой ограничен законодательством о персональных данных и их защите.

  13. Вступление в силу
    Приказ вступает в действие с 1 июля 2026 года.