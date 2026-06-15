В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков

Сфера применения

Правила распространяются на отношения, при которых лицо обеспечивает строительство многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, а также передачу по завершении строительства жилых и нежилых помещений либо доли на соответствующий объект другому лицу.

Формирование и ведение Реестра

Реестр формируется и ведется Министерством инвестиций и развития (МИО) в электронной форме через Систему по месту нахождения многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов. Под формированием и ведением Реестра понимается: Внесение сведений о недобросовестных застройщиках в Реестр.

Обновление Реестра при изменении сведений о недобросовестных застройщиках или их исключении из Реестра с фиксацией в журнале событий Системы.

Размещение Реестра и изменений в Системе.

Уведомление застройщика

МИО направляет уведомление о включении в Реестр застройщику в течение трех рабочих дней со дня включения. Уведомление направляется в электронной форме или иным способом, подтверждающим его получение.

Основания для включения в Реестр

Основаниями для включения в Реестр являются: Вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведенного многоквартирного или индивидуального жилого дома.

Вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве.

Сведения в Реестре

Реестр содержит следующие сведения о застройщике: Полное наименование организации.

БИН или ИИН.

Сведения об учредителях, участниках и руководителях исполнительного органа.

Юридический адрес.

Сведения о многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов.

Основание для включения в Реестр.

Дата включения.

Срок нахождения в Реестре.

Сведения о принятых мерах (при наличии).

Дата и основание исключения из Реестра (если применимо).

Допуск к привлечению средств

Застройщики, внесенные в Реестр, не допускаются к привлечению средств физических и юридических лиц в течение трех лет.

Рассмотрение обращений

Обращения физических и юридических лиц рассматриваются МИО, что может служить основанием для запросов в уполномоченные государственные органы и организации.

Процедура рассмотрения

МИО в течение пяти рабочих дней проверяет полноту и достоверность документов, подтверждающих основания для включения в Реестр, и устанавливает наличие таких оснований.

Исключение из Реестра

Основания для исключения из Реестра: Истечение срока, установленного пунктом 10 Правил.

Вступивший в законную силу судебный акт об отмене судебного акта, послужившего основанием для включения.

Вступивший в законную силу судебный акт об обжаловании решения или действия МИО о включении.

Процедура исключения При поступлении судебного акта об отмене основания включения застройщик исключается из Реестра в течение трех рабочих дней.

Застройщики могут подать заявление о своем исключении из Реестра в произвольной форме с приложением подтверждающих документов.

Исключение из Реестра осуществляется в течение трех рабочих дней после подачи заявления или при наступлении указанных в пункте 14 Правил случаев.

Открытая информация

Открытая информация Реестра размещается на интернет-ресурсе Единого оператора и является общедоступной.

Сведения, не подлежащие размещению

Не подлежат размещению в открытом доступе: Персональные данные физических лиц.

Сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Информация, доступ к которой ограничен законодательством о персональных данных и их защите.