Когда сетевой бизнес становится ловушкой: что важно знать гражданам старшего поколения

Однажды ее пригласили на презентацию компании, которая якобы занималась продажей товаров для здоровья. Организаторы рассказывали о том, что тысячи людей уже получают стабильный доход, путешествуют и живут без финансовых проблем. На сцене выступали успешные участники, демонстрировались фотографии дорогих автомобилей и рассказывались истории о том, как обычные пенсионеры смогли существенно улучшить свое материальное положение.