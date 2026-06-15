В школах Хабаровского края изучать физику, музыку и ИЗО станет интереснее

В 2026 году 238 школ Хабаровского края будут оснащены новым оборудованием для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на эти цели из федерального бюджета выделено более 38 млн рублей, и поставка во все районы и округа региона будет завершена до конца года.