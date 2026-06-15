В школах Хабаровского края изучать физику, музыку и ИЗО станет интереснее

В 2026 году 238 школ Хабаровского края будут оснащены новым оборудованием для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на эти цели из федерального бюджета выделено более 38 млн рублей, и поставка во все районы и округа региона будет завершена до конца года.
Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин, программа реализуется поэтапно. В 2025 году оборудование получили кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда в 254 школах. В 2026 году оснастят кабинеты ИЗО, музыки и физики, в 2027 году — кабинеты математики, химии и биологии.
— Президент России Владимир Путин поручил в ходе реализации национальных проектов оснастить современным учебным и лабораторным оборудованием преимущественно отечественного производства кабинеты физики, химии, биологии и информатики в школах, — отметил Алексей Мокрушин.
В кабинеты музыки поступят акустические системы и наборы шумовых инструментов, для ИЗО — комплекты гипсовых моделей (геометрические тела, растения, фрукты, овощи, грибы). Для уроков физики закупаются демонстрационные наборы волновых явлений, динамики вращательного движения, оборудование для изучения магнитного поля Земли и другие приборы.
Учитель физики гимназии № 9, финалист всероссийского конкурса «Атомный урок-2026» Евгений Наумов отметил, что в этом году физика впервые заняла третье место по популярности среди предметов ЕГЭ по выбору в регионе.
— Физика — это не формулы в тетради, а мир, который можно потрогать руками. Без современного оборудования наши уроки превращаются в заучивание учебника. Именно благодаря национальным проектам и поддержке нашего президента у наших детей появляются новые возможности для обучения, — подчеркнул Евгений Наумов.
Минпросвещения России продолжает разработку единых государственных учебников по музыке и ИЗО для начального и основного общего образования. Их планируется подготовить к 2028 году, а с 2029 года вводить поэтапно.