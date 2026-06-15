Агроном Маслов раскрыл секреты выращивания крепких хрустящих огурцов

Огурцы — одна из самых востребованных культур на российских огородах, но их выращивание часто сопряжено с трудностями. Недостаток влаги, бедность почвы или жара могут существенно повлиять на урожай. Главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов рассказал 360.ru, как правильно ухаживать за огурцами в летний период.
Успех во многом зависит от подготовки грядки. Огурцы особенно требовательны к качеству верхнего слоя почвы, отметил эксперт. Корневая система огурца поверхностная, около 90% корней располагаются в слое до 20 сантиметров, поэтому важно улучшать именно эту часть почвы.
Органика — лучший помощник.
Огурцы хорошо реагируют на органические удобрения. Для повышения плодородия почвы можно использовать компост, перегной или перепревший навоз. Раньше для выращивания огурцов применяли свежий перегной, но сегодня этот метод используется реже. Тем не менее, органические подкормки остаются эффективным решением.
Удобрения можно вносить в специальные траншеи или непосредственно в посадочные лунки. Во втором случае агроном рекомендует использовать только хорошо перепревшую органику, чтобы избежать вреда для растений.
Частый полив — залог здоровья.
Многие дачники допускают ошибку, перенося схему ухода за томатами на огурцы. Если томаты поливают редко, но большими дозами, то для огурцов, напротив, необходим частый полив. В жаркую погоду огурцы рекомендуется поливать ежедневно или через день, чтобы предотвратить проблемы с ростом и качеством урожая.
«Недопустимо поливать огурцы раз в неделю. Для этой культуры это уже серьёзная технологическая проблема», — отметил агроном.
Подкормка растений.
В условиях любительского огородничества эксперт советует использовать органические удобрения. Хороший результат дают подкормки на основе гуминовых кислот и другие органические препараты. Их можно вносить под корень или использовать для внекорневых обработок по листу.
Защита от жары.
Летний зной — серьезное испытание для огурцов. Чтобы растения легче переносили высокие температуры, можно использовать притеняющие материалы, проветривать теплицы и проводить дождевание. Также существуют специальные препараты, которые снижают стресс от перегрева и уменьшают потерю влаги.
Выращивание огурцов требует внимания к деталям, но правильный уход и забота о растениях помогут получить обильный и качественный урожай.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, известный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует россиянам ежедневно употреблять огурцы — вместе с кожурой и горькой попкой. По её словам, в огурцах содержится масса полезных веществ, в том числе тартроновая кислота, которая способствует сжиганию жировых клеток.