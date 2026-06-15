Агроном Маслов раскрыл секреты выращивания крепких хрустящих огурцов

Огурцы хорошо реагируют на органические удобрения. Для повышения плодородия почвы можно использовать компост, перегной или перепревший навоз. Раньше для выращивания огурцов применяли свежий перегной, но сегодня этот метод используется реже. Тем не менее, органические подкормки остаются эффективным решением.