Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нефть снова будет течь в обе стороны»: Трамп отметил день рождения снятием морской блокады с Ирана

14 июня президенту США исполнилось 80 лет.

Источник: Клопс.ru

Президент США снял морскую блокаду с Ирана. Об этом американский лидер написал в своих соцсетях, сообщает «Интерфакс». Политическое событие совпало с 80-летием Дональда Трампа, которое он отметил 14 июня.

«У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады. Нефть снова будет течь в обе стороны для региона и всего мира», — заявил глава Белого Дома.

Президент отметил, что подписание соглашение с Тегераном состоится 19 июня, после этого начнётся разминирование Ормузского пролива.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил, что 19 июня состоится подписание меморандума, который нацелен прежде всего на прекращение боевых действий между Исламской республикой и США.

При этом Росавиация с 14 до 24 июня 2026 года, ввела запрет на ночные и утренние полёты (с 23:00 до 11:00) воздушных судов из аэропортов РФ в Иран.

Путин поздравил Трампа с 80-летием и почти час обсуждал с ним Украину. О чём договорились президенты читайте в «Клопс».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше