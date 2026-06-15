Первое свидание снежных барсов попало на видео в Красноярском крае

Весной этого года в Саяно-Шушенском заповеднике насчитали 18 снежных барсов (их называют также снежными леопардами). Это пять взрослых самцов, семь самок и шесть котят. Несколько лет назад ирбисы были здесь на грани вымирания, но теперь эксперты называют группировку самовоспроизводящейся и устойчивой.