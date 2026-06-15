В пяти парках Москвы пройдет ежегодный забег «На старт!»

Ежегодный забег «На старт!» состоится 20 июня в пяти парках Москвы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Для атлетов подготовили дистанции разного уровня сложности. Дети от четырех до семи лет смогут принять участие в семейном забеге на 500 м вместе с родителями или законными представителями. Юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет пробегут дистанцию 1 км. Подростки от 13 до 17 лет присоединятся к забегу на 3 км. Взрослые смогут пробежать 3 и 5 км. Также организуют дистанцию 10 км.
На стадионе «Авангард» устроят праздник для юных спортсменов. Гостей встретит сыщик-домовой Финник — герой одноименного фильма и мультсериала. Он посетит детские забеги, проведет веселые разминки перед стартами, а также сфотографируется со всеми желающими. Юные посетители получат призы за участие в мероприятиях, а победителей детских забегов на 1 и 3 км ждет торжественное награждение.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.