В пяти парках Москвы пройдет ежегодный забег «На старт!»

Для атлетов подготовили дистанции разного уровня сложности. Дети от четырех до семи лет смогут принять участие в семейном забеге на 500 м вместе с родителями или законными представителями. Юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет пробегут дистанцию 1 км. Подростки от 13 до 17 лет присоединятся к забегу на 3 км. Взрослые смогут пробежать 3 и 5 км. Также организуют дистанцию 10 км.