В Волгограде закрылся бар «Люди»

О том, что в Волгограде массово закрываются кафе, магазины и даже аптеки, стали говорить еще в начале 2026 года. В числе прочих прекратил существование легендарный бар «Белая лошадь». Позже дело дошло до книжных магазинов и магазинов, торгующих товарами для детей.