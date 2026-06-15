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В Волгограде закрылся бар «Люди»

Собственники заведения рассказали об этом печальном событии в своих соцсетях.

Еще один общепит не пережил 2026 год в Волгограде. В центре города закрылся бар «Люди».

Собственники заведения рассказали об этом печальном событии в своих соцсетях. По их словам, проработать ем удалось только пять месяцев.

«Мы хотели здесь создать классную историю. К сожалению, не получилось», — говорит создатель бара.

По его словам, история предпринимательства — не всегда история успеха. Но останавливаться он и его команда на этом не собираются.

«К сожалению, 2026-й год, косит малый бизнес. Тем, кто еще работает — поддержки. Боритесь до конца», — пожелал предприниматель другим волгоградским бизнесменам.

О том, что в Волгограде массово закрываются кафе, магазины и даже аптеки, стали говорить еще в начале 2026 года. В числе прочих прекратил существование легендарный бар «Белая лошадь». Позже дело дошло до книжных магазинов и магазинов, торгующих товарами для детей.