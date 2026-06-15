Как снижение цен на нефть отразится на экономике Казахстана — мнение эксперта

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Мировые рынки позитивно восприняли новость о достижении перемирия между Ираном и США, сообщил экономист Олжас Байдильдинов в интервью Sputnik Казахстан.
14 июня президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Ираном.
Эксперт напомнил, что в минувшую пятницу нефть закрепилась в районе меньше $90 за баррель, а на внебиржевых торгах она падала до $84 за бочку.
«Буквально через некоторое время в Лондоне начинаются торги, посмотрим, какое настроение будет, наверное, может опуститься ниже 80-ти. Я напомню, что в конце февраля на ожиданиях конфликта нефть стоила 73 доллара за баррель. Очевидно, что в ближайшее время все равно будет определенный дефицит поставок, потому что мощности некоторые по транспортировке, по добыче были выбиты. На это потребуется время, чтобы восстановить, но, наверно, в конце года мы действительно можем увидеть тот уровень, с которого в принципе конфликт начинался, в районе 70 долларов за баррель», — сказал Байдильдинов.
Однако для Казахстана такое снижение скажется отрицательно, отметил эксперт.
«Для Казахстана это плохо. Потому что те повышенные доходы, которые были от экспорта нефти, позволили перекрыть в некоторой степени убытки от атак на КТК, во-первых. Во-вторых, как вы знаете, сейчас электоральный период, и деньги для бюджета, естественно, нужны, чтобы поддерживать разные вопросы, субсидии и так далее. И естественно, это перемирие для Казахстана оно, конечно, хорошо, в плане того, что будет достигнут мир и прекратятся боевые действия. Но для цен на нефть они будут носить все-таки негативный характер», — заявил он.
Также эксперт напомнил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.
«На выходные прошло около 50 судов, в целом очевидно, что перемирие есть, оно будет достигнуто, но как долго оно продлится, это, конечно, большой вопрос. Потому что есть вопросы нарушения этого режима, во-первых. Во-вторых, может и не договорятся по ядерной программе, потому что для Ирана и для США это очевидный такой и самый главный ключевой фактор», — резюмировал Байдильдинов.
После объявления Трампом о перемирии с Ираном цены на нефть пошли на снижение.
15 июня по состоянию на 03:05 по времени Астаны цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,92% относительно предыдущего закрытия — до $83,91 за баррель, июньских фьючерсов на WTI — снижалась на 4,55%, до $81,02.
Позже цена на нефть марки Brent упала до $83 за баррель. Это самый низкий показатель с начала иранского конфликта.