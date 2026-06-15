Как снижение цен на нефть отразится на экономике Казахстана — мнение эксперта

«Буквально через некоторое время в Лондоне начинаются торги, посмотрим, какое настроение будет, наверное, может опуститься ниже 80-ти. Я напомню, что в конце февраля на ожиданиях конфликта нефть стоила 73 доллара за баррель. Очевидно, что в ближайшее время все равно будет определенный дефицит поставок, потому что мощности некоторые по транспортировке, по добыче были выбиты. На это потребуется время, чтобы восстановить, но, наверно, в конце года мы действительно можем увидеть тот уровень, с которого в принципе конфликт начинался, в районе 70 долларов за баррель», — сказал Байдильдинов.