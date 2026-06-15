Мужчину 3,5 км несло сильным течением по оросительному каналу в Алматинской области

Как сообщили в министерстве, на пульт «112» поступило сообщение о несчастном случае в селе Кендала Талгарского района.
По информации ведомства, мужчина 1992 года рождения по неосторожности упал в оросительный канал. Сильным течением его унесло примерно на 3,5 километра.
К счастью, в районе дачного массива № 5 он сумел удержаться за установленный спасательный трос и дождаться помощи.
«Для проведения спасательной операции сотрудники МЧС оперативно взаимодействовали со специалистами гидроузла “Талгар”. Подача воды в канал была временно остановлена, а поток перенаправлен через шлюз Талгарской ирригационной системы в русло реки Талгар», — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали мужчину и на служебном автомобиле доставили его в приемное отделение Центральной районной больницы Талгарского района, где ему оказали первую медицинскую помощь.
Ранее в Алматинской области произошел похожий случай — спасатели пришли на помощь ребенку, которого унесло течением на небольшой островок.