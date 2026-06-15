Прибрежную зону возле Нижнего Суздальского озера благоустроят в 2026 году

— На территории будет создана прогулочная зона. Для этого обустроят деревянные настилы, установят ограждения, скамейки и урны, высадят более тысячи саженцев деревьев и кустарников вместо старых и аварийных, появится новый газон площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров, установят 26 современных светодиодных фонарей, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.