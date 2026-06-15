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Прибрежную зону возле Нижнего Суздальского озера благоустроят в 2026 году

Работы по благоустройству территории уже стартовали.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге стартовали работы по благоустройству территории возле Нижнего Суздальского озера. Администрация Выборгского района получила разрешение от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) на проведение необходимых мероприятий.

— На территории будет создана прогулочная зона. Для этого обустроят деревянные настилы, установят ограждения, скамейки и урны, высадят более тысячи саженцев деревьев и кустарников вместо старых и аварийных, появится новый газон площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров, установят 26 современных светодиодных фонарей, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Все работы планируется завершить к концу 2026 года.

Благоустройство осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Эта программа направлена на создание более удобных и красивых общественных пространств для жителей и гостей города.