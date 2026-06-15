В Красноярском крае мужчина украл продукты и получил три года колонии

В Дивногорске суд вынес приговор мужчине, который проник в квартиру бывшей соседки, съел продукты и сдал похищенный телефон в комиссионный магазин. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратилась жительница Дивногорска. Она рассказала, что неизвестный залез в ее квартиру через окно и похитил продукты питания и сотовый телефон. Ущерб составил 2700 рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался бывший сосед потерпевшей, ранее судимый за имущественные преступления.
По данным следствия, мужчина выпивал с другом. Когда спиртное закончилось, он решил зайти к знакомой, которая недавно переехала в новую квартиру. Дома ее не оказалось, но окно на кухне было открыто. Мужчина проник внутрь, взял из холодильника масло, яйца, мясо, яблоки и лимон. Также он забрал из комнаты сотовый телефон.
После этого он покинул квартиру тем же путем. Продукты мужчина съел, а телефон сдал в комиссионный магазин. Во время расследования полицейские вернули гаджет владелице.
Дивногорский городской суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.