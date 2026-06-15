В Красноярском крае мужчина украл продукты и получил три года колонии

По данным следствия, мужчина выпивал с другом. Когда спиртное закончилось, он решил зайти к знакомой, которая недавно переехала в новую квартиру. Дома ее не оказалось, но окно на кухне было открыто. Мужчина проник внутрь, взял из холодильника масло, яйца, мясо, яблоки и лимон. Также он забрал из комнаты сотовый телефон.