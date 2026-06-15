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В Губкине Белгородской области для детей провели экскурсию на водоканал

Ее организовали по проекту «Билет в будущее».

Источник: Национальные проекты России

Первая экскурсия на «Белоблводоканал» по проекту «Билет в будущее» состоялась в городе Губкине Белгородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Участниками экскурсии стали школьники из сел Бобровы Дворы и Сергиевка. Они посетили один из основных объектов водоснабжения Губкина — станцию второго подъема и лаборатории чистой воды. Там осуществляется подъем и транспортировка 10 тыс. куб. м воды в сутки, станция снабжает водой жилые и промышленные районы центральной части города.

Директор филиала «Губкинский» Алексей Сенчугов и начальник участка насосных станций водопровода Павел Бондаренко познакомили ребят с технологией и процессами добычи, очистки, хранения и транспортировки воды, а также устройством централизованной системы водоснабжения города. Кроме того, школьники посетили лабораторию чистой воды, где смогли увидеть весь процесс исследования: от забора проб воды до анализа остаточного хлора и жесткости воды.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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