Между США и Францией назревает конфликт: Трамп угрожает Макрону

«Я попросил его (Макрона — прим. ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», — подчеркнул Трамп в разговоре с журналистами.