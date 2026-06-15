Ягоды больше не сгниют: Садовод раскрыла секрет большой и сладкой клубники

По её словам, идеальное решение в этот период — монофосфат калия, удобрение без азота, где калий отвечает за вкус, размер ягод, а фосфор — за развитие корней и закладку цветочных почек. Вместе они делают кусты крепкими, а не просто большими. В жидком виде подкормка усваивается быстрее, нужен 1 грамм монофосфата калия на литр воды, но поливать нужно только по влажной почве, иначе корни получат ожог.