Ягоды больше не сгниют: Садовод раскрыла секрет большой и сладкой клубники

По её словам, идеальное решение в этот период — монофосфат калия, удобрение без азота, где калий отвечает за вкус, размер ягод, а фосфор — за развитие корней и закладку цветочных почек. Вместе они делают кусты крепкими, а не просто большими. В жидком виде подкормка усваивается быстрее, нужен 1 грамм монофосфата калия на литр воды, но поливать нужно только по влажной почве, иначе корни получат ожог.
Ранее дачникам дали пошаговую инструкцию по спасению огурцов от белой гнили. Грибковое заболевание может за пару дней уничтожить урожай. Причина заражения чаще всего кроется в плохом проветривании и переувлажнении.
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